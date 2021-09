Bauernhaus Wysslochgut – Einbau der Tagesschule kostet gut 10 Millionen Franken Der Berner Gemeinderat hat die Abstimmungsvorlage für den Umbau des Bauernhauses Wysslochgut verabschiedet. Als Nächstes entscheidet der Stadtrat. Lea Stuber

Das Bauernhaus Wysslochgut soll zur Tagesschule umgebaut werden. Foto: Raphael Moser

Ein Baukredit von 10,7 Millionen Franken. Diese Summe hat der Berner Gemeinderat in der Abstimmungsvorlage dem Stadtrat unterbreitet. Damit soll das Bauernhaus Wysslochgut in einem ersten Schritt gesamtsaniert werden und in einem zweiten eine Tagesschule erhalten.

Schon länger ist bekannt, dass die Stadt dort eine Tagesschule unterbringen will. Denn die bestehenden Tagesschulen im Schulkreis Kirchenfeld-Schosshalde – Laubegg und Sonnenhof – stossen an ihre Kapazitätsgrenzen.

In der Tagesschule im ehemaligen Bauernhaus, erbaut vor 400 Jahren, sollen dereinst 180 Kinder Platz finden. Doch vor dem Einbau der Tagesschule müssen «tiefgreifende Sanierungsarbeiten» vorgenommen werden, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Denn der bauliche Zustand des Bauernhauses sei schlecht.

Sobald die neue Tagesschule in Betrieb sei, sollen die Tagesschulen in den Schulhäusern Laubegg und Sonnenhof gemäss der Stadt aufgehoben werden und so wieder mehr Raum für den Unterricht bieten. Das Projekt sei zwar teurer als ein Neubau, schreibt die Stadt, «allerdings wären die Sanierungskosten für das denkmalgeschützte Wysslochgut in nächster Zeit ohnehin angefallen».

2024/25 eröffnen

Die Vorlage zur Zonenplanung Egelsee-Wyssloch, die neben dem Einbau der Tagesschule ins Wysslochgut ein neues Schulhaus vorsieht, ist zurzeit sistiert. Für den Schulhausneubau braucht es erst eine Zonenplanänderung, über die abgestimmt werden muss. Anders beim Wysslochgut: Eine Nutzung als Tagesschule ist bereits zonenkonform.

Voraussichtlich im Februar 2022 werden die Stimmberechtigten über die Vorlage abstimmen. Im Herbst 2022 sollen die Bauarbeiten beginnen, bevor die Tagesschule auf Anfang des Schuljahres 2024/25 eröffnet werden soll. Angesichts der wachsenden Zahl der Schülerinnen und Schüler ist das ziemlich spät: Die Stadt rechnet damit, dass am Schulstandort Laubegg bereits mehr als ein Jahr früher, ab 2023 nämlich, zusätzlicher Schulraum nötig wäre.

