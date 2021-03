Premier als Vorbild – So gut wie jetzt stand Johnson seit Corona noch nie da Der britische Premier hat Europa gezeigt, was ein erfolgreiches Impfprogramm ausmacht. Die EU wurmt das, Brüsseler Politiker reagieren verstimmt. Alexander Mühlauer aus London

Boris Johnson zu Besuch in einem Impfzentrum in Bristol. Foto: Getty Images

Eigentlich war der EU-Botschafter im Vereinigten Königreich für Mittwochmorgen ins britische Aussenministerium einbestellt worden. Doch João Vale de Almeida erschien nicht. Der Portugiese sei in diesen Tagen nicht in London, hiess es aus Brüssel. Und so kam es, dass sich eine Vertreterin Almeidas mit einem britischen Beamten traf, um jene Wogen zu glätten, die EU-Ratspräsident Charles Michel ausgelöst hatte.

In seinem Newsletter hatte Michel Grossbritannien am Dienstagabend vorgeworfen, eine «regelrechte Sperre» für den Export von Impfstoffen verhängt zu haben. Die Antwort aus London kam prompt und bestimmt. «Die britische Regierung hat nicht einmal den Export einer einzigen Covid-19-Impfung blockiert», teilte Downing Street mit. Jegliche Verweise auf ein britisches Exportverbot oder irgendwelche Einschränkungen für Impfstoffe seien «komplett falsch». Ein in etwa gleichlautendes Schreiben liess Aussenminister Dominic Raab noch am selben Abend an den EU-Ratspräsidenten schicken.

Was Michel dazu bewogen hat, diese falsche Behauptung aufzustellen, kann er nur selbst wissen. Ihm muss allerdings bewusst gewesen sein, dass er die ohnehin extrem angespannten Beziehungen zwischen London und Brüssel damit stark belastet. Da ist ja nicht nur der Streit um Impfstoffe, da ist auch der nicht enden wollende Brexit-Zoff, insbesondere die durchaus gefährliche Lage in Nordirland.

Mehr als 22 Millionen Briten haben die erste Impfung erhalten, über eine Million bereits die zweite.

Erst am Wochenende hatte der für Europa zuständige Minister, Lord David Frost, der EU empfohlen, «jeden verbleibenden Groll gegen uns wegen des EU-Austritts abzuschütteln und stattdessen eine freundschaftliche Beziehung aufzubauen». Frost verkniff sich dabei nicht den Hinweis, dass «der Ausstieg aus der EU-Impfstoffbeschaffung aussergewöhnliche Ergebnisse gebracht hat». Dies werde das Vereinigte Königreich bald in die Lage versetzen, «alle Fesseln des Lockdown zu lösen und zu der vollen Freiheit und dem normalen Leben zurückzukehren, das ein freies Volk zu Recht erwarten kann». Frosts Gastbeitrag im «Sunday Telegraph» sorgte in vielen Hauptstädten der Europäischen Union für grosse Verstimmung.

Die Spitzenpolitiker in Brüssel sind angesichts des Impfdebakels der EU massiv unter Druck. Die Europäische Union wurmt es natürlich sehr, dass ausgerechnet die Brexiteers in London einen Erfolg vorweisen können, auf den sie zu Recht stolz sein können: Nirgendwo in Europa sind bislang mehr Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden als im Vereinigten Königreich. Mittlerweile haben mehr als 22 Millionen Erwachsene die erste Impfung erhalten, über eine Million bereits die zweite. Damit hat ein Drittel der Bevölkerung das Vakzin erhalten. Europarekord.

Die Schulen sind seit Montag wieder offen

Wenn es in diesem Tempo weitergeht, dürften alle Erwachsenen beide Impfungen bis Mitte Juli bekommen. Bereits im Mai sollen alle, die das möchten, die erste Impfung hinter sich haben. Kein Wunder, dass die Regierung kaum einen Tag vergehen lässt, an dem sie nicht auf den Erfolg des britischen Impfprogramms verweist. Boris Johnson ist zwar sichtlich darum bemüht, seinen Triumph nicht zu sehr auszukosten, aber klar ist: So gut wie jetzt stand der Premierminister seit Ausbruch der Pandemie noch nie da.

Unbegründete Vorwürfe an die Adresse von London: Charles Michel, Präsident des EU-Rats. Foto: Keystone

Johnson ist das gelungen, was viele noch vor ein paar Monaten für undenkbar hielten: dass Grossbritannien nun die Chance hat, vor allen anderen europäischen Staaten aus der Corona-Krise zu kommen. Noch im Januar galt das Vereinigte Königreich als hoffnungsloser Fall. Nirgendwo in Europa wütete das Virus damals so stark wie in London. Manche Bezirke der britischen Hauptstadt verzeichneten eine Inzidenz von mehr als 1500 pro 100’000 Einwohner. Die Ärzte in den Spitälern waren gezwungen, jeden Tag abzuwägen, welcher Patient es wert ist, ein Intensivbett zu bekommen. Es waren schlicht und einfach zu wenige verfügbar.

Nun, zwei Monate später, ist die Lage eine ganz andere. Landesweit liegt die Inzidenz nun bei gut 60 pro 100’000 Einwohner. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen hat sich dramatisch reduziert, sie pendelt seit einigen Tagen zwischen 5000 und 6000. Das dürfte sich allerdings bald ändern, denn seit dieser Woche haben in England wieder alle Schulen geöffnet. Dass sich wieder mehr Menschen mit dem Virus anstecken werden, nimmt die Regierung bewusst in Kauf. Die Schulöffnung am Montag war der erste grosse Schritt auf dem Weg aus dem Lockdown.

Halbwegs normales Leben ab Sommer

Johnson hat diesen Weg als «Einbahnstrasse in die Freiheit» bezeichnet. Eine Kehrtwende soll es nicht geben, aber der Premierminister hat sich zumindest die Möglichkeit offengehalten, die geplanten Lockerungen zu verzögern, sollte die Pandemie ihn dazu zwingen. Geht alles nach Fahrplan, wäre der Endpunkt von vier Lockerungsschritten im Abstand von je fünf Wochen im Juni erreicht: Dann sollen die Briten wieder zu einem halbwegs normalen Leben zurückkehren können. Immerhin gibt es in Grossbritannien nun etwas, was in vielen anderen europäischen Staaten fehlt: einen verbindlichen Plan und damit eine Perspektive.

Die Entschlossenheit, mit der Boris Johnson das Impfprogramm in Grossbritannien vorangetrieben hat, zahlt sich nun aus. Die Konservative Partei des Premierministers liegt in den Umfragen weit vor der oppositionellen Labour-Partei. Johnson selbst ist beliebt wie lange nicht. In 10 Downing Street scheint man sich durchaus bewusst zu sein, dass der Höhenflug des Premiers wohl nicht für immer andauern wird. Aber bis auf weiteres geniessen es die Mitarbeiter der Regierung, wenn Brexit-Gegner unter ihren Bekannten darüber sinnieren, ob der EU-Austritt vielleicht doch nicht so schlecht war.