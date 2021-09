Verkehr in und um Thun – Einbahnregime in der Innenstadt wird beibehalten Delegierte des Verkehrsforums haben zusammen mit Kanton und Stadt entschieden: Das Einbahnregime in der Innenstadt bleibt. Den Staus soll mit mehreren Massnahmen begegnet werden. Gabriel Berger UPDATE FOLGT

Der Verkehr auf der Hofstettenstrasse vor dem Lauitorkreisel. Hier kommt es regelmässig zu längeren Staus. Foto: Patric Spahni

Am dritten runden Tisch zum Thuner Innenstadtverkehr haben Vertreter des Kantons Bern, der Stadt Thun und 20 Delegierte des Verkehrsforums Thun Ende August Massnahmen zur Stauverminderung diskutiert. «Diverse Vorschläge werden nun vertieft geprüft», hat die kantonale Bau- und Verkehrsdirektion am Mittwoch mitgeteilt. Nicht in Frage gestellt wird das stark umstrittene Einbahnregime für den motorisierten Individualverkehr in der Innenstadt. «An der Entlastung der zwei aarequerenden Achsen wird festgehalten», heisst es.

Für eine Verbesserung der Verkehrssituation ist laut Kanton und Stadt «das Zusammenspiel mehrerer Massnahmen erforderlich». Insgesamt sei klar geworden: «Den Befreiungsschlag mit einer einzelnen Massnahme gibt es nicht.» Zur Stauverminderung und Optimierung des Verkehrsflusses brauche es die Summe verschiedener Massnahmen.

