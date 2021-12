Gemeindewahlen Ursenbach – Ein Zugezogener wird Präsident Roland Lörtscher ist neuer Gemeindepräsident von Ursenbach. Wechsel gibt es auch im Gemeinderat. Melissa Burkhard

Roland Lörtscher ist vor kurzem nach Ursenbach gezogen. Foto: zvg

Erst im April ist Roland Lörtscher mit seiner Frau nach Ursenbach gezogen. Nun ist er neuer Gemeindepräsident. Dazu haben ihn die Ursenbacherinnen und Ursenbacher an der letzten Gemeindeversammlung gewählt. Der 69-Jährige hat vor seinem Umzug mit seiner Frau Verena Hohler in der Alpwirtschaft Brestenegg in Sumiswald gewirtet. «Wir sind in Ursenbach sehr freundlich aufgenommen worden», sagte Lörtscher, der parteilos ist, an der Versammlung. Als Gemeindepräsident wolle er nun etwas zurückgeben.