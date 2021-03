Umweltgruppe in Hindelbank – Ein Zügeltermin der besonderen Art Der Kranturm mit dem Storchennest ist innerhalb des Dorfes umgezogen. Der Aufwand war beträchlich. Schwere Maschinen kamen zum Einsatz. Stefan Kammermann

Vor dem Transport des Kranturms an den neuen Standort reinigt Martin Bachmann die Nestplattform. Foto: Beat Mathys

Stefan Buser braucht gerade etwas Fingerspitzengefühl. Er sitzt in der Steuerkabine eines kräftigen und mobilen Pneukrans mit Teleskop-Ausleger. Rund 110 Tonnen kann das Gefährt in die Höhe hieven. Gesteuert mittels Joystick und eben des dazu nötigen Fingerspitzengefühls. Am Waldheimweg in Hindelbank hat Stefan Buser ein Storchennest am Haken. Oder anders ausgedrückt, einen 14 Meter hohen und von der örtlichen Umweltgruppe zum Storchenhorst umfunktionierten Turm.

Spezieller Auftrag

Am Mittwoch ist Umzugstermin für das Nest. Rund zwölf Tonnen wiegt der ausrangierte Kran mit der Wohnstube für ein Storchenpaar. Für Stefan Buser und seine kräftige Maschine ist dies nur ein Klacks. «Dennoch, es ist schon speziell, ein Storchennest mit Turm zu zügeln», meint sein Kollege Stefan Stettler, als sich das Metallgerüst langsam, aber sicher zu Boden senkt und am Haken auf den Tieflader schwenkt. Zentimetergenau wird der Storchenhorst von den beiden und zwei weiteren Helfern auf das Transportfahrzeug gehoben.