Wieso nicht flächendeckend? Schüler, Angehörige und Angestellte der Primarschule Buchsee in Köniz mussten antraben. Foto: Raphael Moser

Die Endphase der Pandemie hat es in sich. Plötzlich weiss niemand mehr, welcher Weg eigentlich der richtige ist. Abhilfe schafft auch der jüngste bundesrätliche Auftritt nicht. Zwar gibt der Bundesrat dem Volk ein Zückerli, ab Montag sind private Treffen mit zehn Personen wieder erlaubt. Warum dies weniger gefährlich sein soll, als draussen auf einer Restaurantterrasse zusammen mit Freunden ein Bier zu trinken, bleibt schleierhaft. Dennoch ist es Balsam für die geschundenen Seelen im Land und gibt Hoffnung auf ein kleines Familienfestlein an Ostern. Eine Aussicht auf die Rückkehr in die Normalität ist es nicht.