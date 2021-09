Bahnhof Süd in Langenthal – Ein (zu) teurer Namenswechsel Die Motion der SP/GL-Fraktion zur Umbenennung der Haltestelle in Langenthal Porzi stösst wegen der prognostizierten Kosten auf Widerstand. Maximilian Jacobi

Der Name bleibt: Der Südbahnhof in Langenthal. Foto: Christian Pfander

Im fünf- bis sechsstelligen Bereich sollen sich die Kosten bewegen, die eine Umbenennung potenziell verursacht. So steht es jedenfalls in der Stellungnahme des Gemeinderats zur Motion der SP/GL-Fraktion Umbenennung Bahnhof Langenthal Süd in Langenthal Porzi.

Dabei stützt sich der Gemeinderat auf einen ähnlichen Fall aus dem Kanton Aargau: Dort hätte die Umbenennung des Bahnhofs Niederweningen in Niederweningen-Schneisingen etwa 80’000 bis 100’000 Franken gekostet – weshalb sich der dortige Gemeinderat gegen einen neuen Namen entschied.

Doch waren es nicht bloss hohe Ausgaben, derenthalben der Gemeinderat den versammelten Stadtrat dazu aufrief, die Motion abzulehnen.