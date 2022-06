Zehn Fakten zum Schweizer Fahnenschwingen – Ein Zeichen von Alp zu Alp Am Sonntag messen sich die besten Fahnenschwinger in Thun. Der Berner Titelverteidiger Daniel Zurbuchen erklärt die zehn wichtigsten Fakten zum Schweizer Traditionssport. Murielle Buchs

Im Alter von 14 Jahren fing Daniel Zurbuchen aus Habkern, hier vor dem Hohgant, mit dem Fahnenschwingen an. Seither übt er den Sport mit Passion und Erfolg aus: Er ist aktueller Berner Meister. Foto: PD

Stolz präsentiert Daniel Zurbuchen eine imposante Trychle. Seit 2019 steht sie als Wanderpreis in seinem Wohnzimmer in Habkern. Er gewann sie als bester Berner Fahnenschwinger. Nach coronabedingter Pause finden die Berner und Schweizer Wanderpreisfinals nun wieder statt, am kommenden Sonntag auf dem Gelände der Thun Expo. Der Berner Titelverteidiger erläutert die wichtigsten Fakten rund um das Schweizer Brauchtum.

Die Geschichte