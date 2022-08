Menuhin Festival Gstaad – Ein Zaubermärchen – oder doch nicht? «Die Zauberflöte» als halbszenische Version überzeugte am Menuhin Festival in Gstaad nachhaltig, ganz nach dem Motto: Weniger ist mehr. Ursina Humm

Duldet keine Widerworte: Die von Rachegelüsten und Machtgier getriebene Königin der Nacht (Rocío Pérez) entsendet mit ihrer Arie «Oh zittre nicht» Prinz Tamino, der ihre Tochter finden und befreien soll. Foto: PD/Raphael Faux

Eigentlich ist es doch ganz simpel: Das Gute siegt, das Böse stürzt in die ewige Finsternis, Ende gut, alles gut. Oder? Oh nein, so einfach ist es nun doch nicht. «Die Zauberflöte», das in keiner musikalischen Schublade anzusiedelnde Meisterwerk Mozarts und seines Logenbruders, des Librettisten Emanuel Schikaneder, verknüpft hochbrisante Themen und verbindet die Gattungen Opera seria, Opera buffa und Tragédie lyrique in unnachahmlicher Weise. Zunächst als schillerndes Zaubermärchen getarnt, entpuppt sie sich in ihrem Verlauf zur Entwicklungsfabel und bekennenden Botschafterin freimaurerischer Ideale.