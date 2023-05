Öffentliche Meinung in Russland – Ein Youtuber zeigt, was Russen wirklich denken Auf seinem Youtube-Kanal führt Daniil Orain politische Strassenumfragen in Russland durch. Manche Teilnehmende äussern sich überraschend regimekritisch. Simon Widmer

Ungefiltert: Eine russische Passantin beantwortet Fragen auf dem Youtube-Kanal «1420». Quelle: Youtube 1420/Screenshot

Ein junger Mann durchblättert einen Ordner mit Bildern von ukrainischen Häusern, die von russischen Truppen zerstört wurden. «Nein, diese Fotos sind nicht gefälscht», sagt er an einer belebten Strasse in Moskau. Der Russe, umgedrehtes Baseballcap, rotes Sweatshirt, dreht seinen Kopf um und schaut direkt in die Kamera. «Es sieht wie ein Genozid aus.»