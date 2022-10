Loubegaffer – Ein YB-Reisli in den Europa-Park und ein weinender Koch YB-Spieler vergnügen sich auf der Achterbahn, eine Berner Köchin erhält die falsche Jacke, und eine Weinhändlerin beisst sich fast die Zähne aus. Die News aus Berns Gassen. Die Loubegaffer

Jenen, die sich fragen, was die YB-Spieler an Montagen so treiben, haben die Loubegaffer eine Antwort: Sie besuchen den Europa-Park im Rust (DE). Loris Benito sagte kürzlich im neuen Podcast der Young Boys, dass alle miteinander befreundet sind. So ist es nicht weiter erstaunlich, dass er gemeinsam mit den Teamkollegen Christian Fassnacht, Fabian Rieder, Sandro Lauper, Cédric Zesiger, David von Ballmoos, Vincent Sierro, Cedric Itten und Leandro Zbinden nach Deutschland in den Vergnügungspark gereist ist. Wie die Loubegaffer gesehen haben, setzten sich Rieder und Fassnacht in der Holzachterbahn Wodan kühn in die vorderste Reihe.