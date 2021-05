Patrouille des Glaciers – Ein wüster Streit ums Geld bedroht einen Schweizer Mythos Um das härteste Skitourenrennen der Welt ist ein heftiger Konflikt entbrannt. Er droht die Patrouille des Glaciers zu vernichten. Markus Häfliger , Philippe Reichen

55 Kilometer durchs Hochgebirge: Wettkämpfer und Wettkämpferinnen vor dem Matterhorn beim Start der Patrouille des Glaciers im April 2018. Foto: Valentin Flauraud (Keystone)

Seine Wut kann Jean-Marie Cleusix kaum noch bändigen. «NEUER SKANDAL», heisst es im Betreff eines E-Mails, das der Walliser Oberstleutnant a. D. und passionierte Alpinsportler am Sonntag, 25. April 2021, abschickt. Der Empfänger: Armeechef Thomas Süssli.

Cleusix teilt Süssli mit, ein Überraschungsangriff auf die Schweizer Armee sei im Gang. Im Wallis, so kann Cleusix mit Dokumenten belegen, laufen klandestine Vorbereitungen für eine private Patrouille des Glaciers.

Eine Patrouille des Glaciers ohne das Militär – das wäre ein Eklat. Es ist die vorerst letzte Eskalation in einer undurchsichtigen Affäre voller Machtkämpfe und Intrigen. Eine Affäre, die sich 2020 mitten in der Corona-Pandemie entzündete, seither immer grössere Kreise zieht und je nach Sichtweise allenfalls sogar in die Sphäre von Bereicherung und Korruption reicht.