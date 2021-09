Die Titelverteidigerin – Ein Würfelspiel entscheidet über den Familiennamen Sabine Hauswirth zählt zu den besten Orientierungsläuferinnen der Welt. Die bald 34-jährige Bernerin verspürt noch Lust, plant aber schon die Nach-Karriere. Peter Berger

Sabine Hauswirth mit dem Album aller Schweizer Langdistanz-Meisterinnen. Foto: Adrian Moser

«Der Weg ist entscheidend.» Diesen Satz sagt Sabine Hauswirth mehrmals. Sie meint damit nicht nur den nächsten Wettkampf, wenn es darum geht, die schnellste Route auf der Karte zu finden. Sie denkt dabei auch an den Verlauf ihrer Karriere und nicht zuletzt schon an die Zeit nach der Laufbahn.

Aktuell bereitet sie sich auf die Abschlussprüfungen vor als Medizinische Masseurin mit Eidgenössischem Fachausweis. Bereits jetzt übt sie diese Tätigkeit in einem 40-Prozent-Pensum aus. Im vergangenen Winter absolvierte sie sogar ein halbjähriges Praktikum mit doppelt so hohem Pensum. «Das war zu viel», hat sie festgestellt. «Die Folge ist, dass diese Saison die Resultate etwas zu wünschen übrig lassen.» Wobei das Jammern auf hohem Niveau ist. Noch immer gehört Hauswirth im Wald-OL zu den Top 10. An der Weltmeisterschaft gewann sie im Juli in Tschechien mit der Frauenstaffel die Silbermedaille. 2014 hatte sie mit dem Team sowohl den WM- wie auch den EM-Titel feiern können.