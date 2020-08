Elisaveta Schadrin-Esse, Sie haben ein Buch zum Thema umweltbewusstes Reisen geschrieben, kurz bevor Sie wussten, dass ein Virus uns quasi dazu zwingen würde, reisetechnisch auf die Bremse zu treten.

Durch Corona haben wir uns alle mehr oder weniger mit dem Gedanken angefreundet, diesen Sommer in der Heimat oder in der unmittelbaren Umgebung zu verbringen. Aus der Not heraus entdecken viele Reisende jetzt das Potenzial der Heimat und beschäftigen sich mit nachhaltigen Alternativen. Das hätte ich mir beim Schreiben unseres Buchs am Anfang des Jahres kaum vorstellen können.