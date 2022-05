Zwei Anlässe in Pohlern – Ein Wochenende im Zeichen der Musik Die Musikgesellschaft Blumenstein feiert ihren Geburtstag und führt in ihrer Region den ersten Kreismusiktag seit 2019 durch. Marc Imboden

Die Musikgesellschaft Blumenstein im Frühling 2019 am letzten Auftritt vor der Corona-Zwangspause. Vorne der Dirigent Florian Reber. Foto: PD

77 ist zwar eine hübsche Schnapszahl. Trotzdem käme wohl kaum jemand auf die Idee, ein 77-Jahr-Jubiläum zu feiern. Doch die Musikgesellschaft Blumenstein tut genau dies am kommenden Wochenende. Geplant war das aber nicht. Die Musikantinnen und Musikanten wollten eigentlich den 75. Geburtstag ihres Vereins gebührend feiern. Doch der wäre vor zwei Jahren gewesen. Corona machte der Musikgesellschaft aber einen dicken Strich durch ihre Pläne. Und so feiert der Verein nun am Sonntag, 15. Mai, ab 10.30 Uhr in der Festhütte im Gebiet Kolbi an der Stockentalstrasse in Pohlern sein Jubiläum.