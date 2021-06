Neubauprojekt Interlaken West – «Ein wichtiges Signal in der Krise» Für 40 bis 50 Millionen Franken entstehen in der Nähe des Westbahnhofs ein Hotel, Wohnungen und Gewerbeflächen. Die Bauarbeiten verlaufen plangemäss. Am Mittwoch fand die Grundsteinlegung statt. Christoph Buchs

Vertreter der beteiligten Firmen und Behörden an der symbolischen Grundsteinlegung, u. a. Patrik von Arx (Bildmitte, mit Jackett) und Timo Scherer (4. v. l.), Geschäftsführer der Firma Varem; Patrick Jordi, Geschäftsleiter des Architekturbüros Jordi + Partner AG (2. v. l.); Rob Bruijstens, Geschäftsführer der Schweizer Dorint-Hotels (3. v. r.) und Kaspar Boss, Vizegemeindepräsident Interlaken (4. v. r.). Foto: Christoph Buchs

Viel Umschwung hat die rund 2000 Quadratmeter grosse Baustelle in der Nähe des Bahnhofs Interlaken West nicht zur Verfügung. Auf der östlichen Seite grenzt sie unmittelbar an die Rugenparkstrasse, westlich an das Bahngeleise. «Die Baugrube so nahe am Gleis bedeutet tatsächlich eine Herausforderung», sagte Timo Scherer, Geschäftsführer der Varem AG. Zudem steht keine Installationsfläche zur Verfügung, aber die Anlieferungen kommen regelmässig. «Ständig muss alles ‹just in time› ablaufen», so Scherer. Doch die Arbeiten kommen gut voran. «Wir befinden uns im Zeitplan.»