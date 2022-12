Dokumente zu Kennedy-Mord frei – Ein wenig Geheimnis bleibt auch nach 59 Jahren unter Verschluss Mehr als 13’000 Akten zu dem Attentat auf John F. Kennedy in Dallas hat US-Präsident Joe Biden nun freigegeben. Öffentlich ist dennoch noch immer nicht alles zu dem Verbrechen, das die USA bis heute beschäftigt und bewegt. Fabian Fellmann aus Washington

Es sind frühe Weihnachten für Geschichtsinteressierte und Verschwörungstheoretiker in diesem Jahr: 13’173 bisher teilweise geheime Dokumente zur Ermordung von US-Präsident John F. Kennedy hat Joe Biden am Donnerstag veröffentlichen lassen. Es war der letztmögliche Tag: Am Donnerstag lief Bidens vor einem Jahr selbst gesetzte Frist ab. Damals hatte der US-Präsident die Publikation der Akten verschoben, die Sicherheitsdienste benötigten wegen der Covid-Pandemie mehr Zeit zur Überprüfung des Materials.

Besonders gierig werden die nun zugänglichen Unterlagen auf Hinweise nach Komplizen von Kennedys Mörder Lee Harvey Oswald untersucht – und auf Spuren einer Verwicklung des Geheimdiensts CIA in die Planung des Attentats vom 22. November 1963 oder in die Ermordung Oswalds zwei Tage später.

Was alles zum Vorschein kommt, wird sich allerdings erst im Verlauf der nächsten Monate weisen. Fachleute erwarten keine explosiven Erkenntnisse. Viele der Dokumente waren zuvor schon öffentlich, aber mit teilweise umfangreichen Schwärzungen. Diese haben die Behörden nun weitgehend entfernt. Bisher deutet jedoch nichts Neues darauf hin, dass Oswald kein Einzeltäter gewesen wäre. Diese offizielle Schlussfolgerung der amerikanischen Untersuchungen bezweifelt heute gemäss Umfragen eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner.

Besucher von Sowjetbotschaften bespitzelt

Die nun veröffentlichten Unterlagen dürften die letzten Zweifel keineswegs ausräumen, sondern eher noch schüren. Mehrere Berichte belegen etwa, dass die CIA einen Besuch Oswalds in der Sowjetunion im Jahr 1962 im Detail dokumentierte. «Ein ehemaliger Marine aus Fort Worth, Texas, der vor drei Jahren in die UdSSR ausgewandert ist, hat Moskau kürzlich mit seinem Baby und seiner russischen Frau verlassen, um in die Vereinigten Staaten zu kommen», steht in einer Aktennotiz. Detailliert zeichnen die Berichte die Fahrt der Familie Oswald mit der Eisenbahn aus Russland quer durch Europa nach. Beiläufig ist dabei zu erfahren, dass die USA offenbar amerikanische Besucher von sowjetischen Botschaften fotografierten und überwachten.

Im Jahr darauf hörten die Amerikaner einen Anruf Oswalds bei der sowjetischen Botschaft in Mexiko ab, bei dem Oswald Russisch sprach und von einem Telegramm nach Washington erzählte. Auch besassen die US-Geheimdienste Fotos eines Visa-Antrags Oswalds für Kuba und rätselten darüber, ob das wirklich seine Unterschrift sei.

Präsident John F. Kennedy (rechts) und seine Frau Jacqueline Kennedy in Dallas kurz vor den tödlichen Schüssen auf den Präsidenten.

Die CIA hatte Oswald also schon ein Jahr vor dem Attentat auf ihrem Radar. Daher unter anderem rührt die These, der Geheimdienst sei in die Ermordung Kennedys verwickelt gewesen – oder zumindest in die rasche Ermordung Oswalds, um das Versagen des Sicherheitsapparats zu vertuschen. Solche Gerüchte kursierten in den 1960er-Jahren auch innerhalb der Sicherheitskräfte, wie die Unterlagen zeigen. Ein amerikanischer Beamter bemerkte bei einem Essen in Finnland etwa, der Mörder Oswalds hätte diesen nicht ohne die Hilfe amerikanischer Offizieller erschiessen können. Man habe versucht, ihm das auszureden, hält die als geheim markierte Aktennotiz dazu fest – allerdings vergeblich.

Die CIA will ihre Quellen und Methoden schützen

Laut dem Nationalarchiv sind nun 97 Prozent der Aktien zur Kennedy-Ermordung in seinem Besitz, rund fünf Millionen Seiten öffentlich. Die CIA ihrerseits macht geltend, sie habe 95 Prozent ihres Dokumentenbestands publiziert. Allerdings bleiben rund 5 Prozent der Akten unter Verschluss, was weiterhin Raum für Verschwörungstheorien lässt.

Die CIA verteidigt sich, dass kein Dokument mehr komplett zensiert oder ganz geheim geblieben sei, insgesamt 84’000 von insgesamt 87’000 Dokumenten seien nun vollumfänglich publiziert. «Die CIA glaubt, dass alle relevanten Informationen, die direkt Oswald betreffen, veröffentlicht worden sind», sagte einer ihrer Sprecher der «Washington Post». Die verbliebenen Schwärzungen seien nötig, um Angestellte, Quellen, Standorte und Arbeitsmethoden der CIA zu schützen.

Dennoch kritisieren Historiker und Aktivisten diesen letzten Rest an Geheimnistuerei. Eigentlich verlangt ein Gesetz von 1992, dass die Administration bis 2017 sämtliche Unterlagen freigeben müsste, die nicht aus Gründen der nationalen Sicherheit geheim bleiben müssen. Umgesetzt ist das Gesetz jedoch noch immer nicht ganz. Donald Trump liess als Präsident wohl 2017 einen Teil der Akten veröffentlichen. Doch die Sicherheitsdienste betrieben ein intensives Lobbying und erreichten, dass Trump ihnen noch einmal einen Überprüfungsprozess gewährte. So wurden die Unterlagen erneut durchforstet auf Staatsgeheimnisse, deren Preisgabe den Vereinigten Staaten schaden könnte. Inzwischen haben schon mehrere solche Runden stattgefunden, und noch immer berufen sich CIA und FBI auf die nationale Sicherheit.

Ende Juni 2023 sollen die Schwärzungen getilgt werden

Jefferson Morley von der Mary Ferrell Foundation etwa bezweifelt darum, dass die CIA ihr Transparenzversprechen ernst meint. Seine Stiftung hatte Biden im vergangenen Jahr wegen der Verzögerung der Publikation vor Gericht gezerrt. Mit dem nun vorliegenden Resultat ist Morley nicht zufrieden. Er zitierte ein Dokument über eine CIA-Reorganisation, die Kennedy bei dem Geheimdienst in Verruf gebracht haben könnte. Es ist weiterhin zensiert.

Immerhin hat Biden die Geheimdienste und das Nationalarchiv angewiesen, die restlichen Schwärzungen bis im Mai 2023 erneut zu überprüfen. Danach soll alles Material Ende Juni 2023 veröffentlicht werden – zumindest alles, was die Geheimdienste nicht weiter hinauszögern wollen. «Es ist entscheidend, dass die US-Regierung maximale Transparenz schafft, indem sie alle Unterlagen zur Ermordung veröffentlicht», sagte Biden, um nachzuschieben: «Ausser wenn die stärkstmöglichen Gründe etwas anderes erfordern.» Das ist dasselbe Versprechen, das er schon beim letzten Mal abgelegt hatte.

