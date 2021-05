Der stellvertretende Aussenminister von Ägypten, Hamdi Sanad Loza (r.), traf sich letzte Woche mit seinem türkischen Amtskollegen, Sedat Önal (l.), in Kairo. Die beiden Länder nähern sich langsam wieder an. Foto: Khaled Desouki (AFP)

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan ist ein bemerkenswert wendiger Politiker. Erst legt er sich breitbrüstig an mit Gott und der Welt im Nahen Osten, dann schaltet er plötzlich wieder um zu einer Politik der diplomatischen Umarmung. Ob er damit Erfolg hat, wird sich zeigen: Erdogan sucht die Aussöhnung mit Ägypten und den Golfstaaten. Die haben nicht vergessen, dass der Türke sich während des Arabischen Frühlings auf die Seite der Aufständischen geschlagen und dabei auf die Muslimbrüder gesetzt hatte. Doch die – und nicht die Könige, Diktatoren und Generäle – haben den Konflikt am Ende verloren, ob in Syrien oder in Ägypten.

Jetzt klopft Erdogan in Kairo an, obwohl er den dortigen Staatschef Abdel Fattah al-Sisi als üblen Putschisten und Islamistenfresser (beides zu Recht) geschmäht hat. Eine Aussöhnung mit Sisi ist Voraussetzung dafür, dass die Türkei ihre Isolation überwinden kann: Ägypten bleibt arabische Vormacht.

Dem Zwischenstand nach ist Erdogans Politik gescheitert, sein Land als nahöstliche Vormacht des 21. Jahrhunderts zu etablieren. Aber die Eigenheit dieser Region ist, dass sich die Entwicklungen schwer voraussagen lassen. Erdogan mag einen Gang zurückschalten – aufgeben wird er nicht.

