Energy Air erstmals in Thun – Ein Weltstar kommt in die Stockhorn-Arena Ellie Goulding ist die nächste hochkarätige Künstlerin, die für den Energy-Air-Grossevent in Thun angekündigt wird.

Die britische Sängerin und Songschreiberin Ellie Goulding tritt am Energy Air in Thun auf. Foto: PD

Sie hat weltweit deutlich über 100 Millionen Tonträger verkauft, sang schon für die Royals und die Obamas, war in England mit jedem ihrer vier Studioalben in den Top 3 der Charts und schaffte den Sprung aufs Hitparadenpodest auch schon in den USA und Australien: Die 35-jährige Electro-Pop-Sängerin Ellie Goulding kann mit Fug und Recht als Weltstar bezeichnet werden.

Dass eine Musikerin mit ihrem Renommee den Weg auf eine Bühne in Thun findet, kommt wahrlich nicht alle Tage vor. Am 10. September ist es aber so weit: Goulding wird im Rahmen des Energy Air in der Stockhorn-Arena auftreten. Vor neun Jahren stand die Britin bereits einmal auf der Energy-Bühne. Wenig später veröffentlichte sie mit «Love Me Like You Do» den Titelsong zum Film «Fifty Shades of Grey» und schaffte es damit in 25 Ländern auf Platz 1 der Hitparade.

Neben Ellie Goulding und der schwedischen Rockband Mando Diao («Dance with Somebody», wir berichteten) wurden bis jetzt folgende Acts bekannt gegeben: Glockenbach & Clockclock, Soolking, Kamrad und Leony. Der Musikgrossanlass findet nach sieben Austragungen im Berner Wankdorfstadion erstmals in Thun statt – erwartet werden am Energy Air über 20’000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

