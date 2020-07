«Z Thun louft öppis» – Ein Weltmeister zeigt sein Können Im Rahmen des Sommerprogramms «Z Thun louft öppis» treten jeweils freitagabends in der Innenstadt Strassenkünstlerinnen und -künstler auf. Diesen Freitag ist auch der zweifache Jo-Jo-Weltmeister Ivo Studer zu Gast.

«Besonders hochkarätige Künstlerinnen und Künstler sind diesen Freitag zu Gast am Gauklerabend», schreibt die Stadt Thun in einer Mitteilung. Darunter ist auch ein zweifacher Weltmeister: Ivo Studer, der mit seinen Jo-Jo-Künsten viele Titel, er ist auch dreifacher Europameister, geholt hat und an zahlreichen TV-Talent-Shows teilnahm.

«In einer Mischung aus Action, Musik und Humor zeigt er, dass Jo-Jo-Spielen mehr ist als ein Auf und Ab», heisst es in der Mitteilung. «In seinen Shows fliegen die Jo-Jos in alle Himmelsrichtungen.»

Clown und Artistin

Neben Studer treten am Freitag im Rahmen der Event-Reihe «Z Thun louft öppis» der chilenische Clown, Narr, Körperpantomime, Jongleur und Seiltänzer Claudio Martinez und die argentinische Zirkusartistin Josefina Colli auf. Martinez zeigt sein aktuelles Programm «Fatiga» und überzeugt mit hoher Pantomimekunst und viel Poesie, und die Argentinierin ist mit ihrer prämierten Artistik-Show «Fragil» und ihrem Cyr-Rad unterwegs in der Thuner Innenstadt.

Die Show auf dem Ratshaus- und Waisenhausplatz beginnt um 17.30 und dauert bis 20 Uhr. Die drei Künstler zeigen auf drei Plätzen je ein Kurzprogramm und ziehen dann weiter zum nächsten Standort, so könnten grössere Menschenansammlungen vermieden werden.

Die Event-Reihe «Z Thoun louft öppis» startete am 10. Juli und dauert noch bis am 15. August. «Die kleinen, feinen Anlässe werden unter Berücksichtigung aller Vorsichtsmassnahmen durchgeführt und sind überwiegend kostenlos», wie die Stadt Thun festhält.

Mehr Infos: www.thunersee.ch

( pd/sgg )