Freilichttheater in Signau – Ein weiteres Jahr warten und hoffen «Bärewirts Töchterli» kommt diesen Sommer vor dem Bären nicht zur Aufführung. Das Freilichtspiel im Dorf wird erneut um ein Jahr verschoben. Stefan Kammermann

Auch 2021 kein «Bärewirts Töchterli»: Die Organisatoren müssen aufgrund der aktuellen Unsicherheiten erneut auf das kommende Jahr hoffen. Foto: Hans Wüthrich

Die Hoffnungen waren berechtigt. Nach der Corona-bedingten Absage im vergangenen Jahr setzten die Organisatoren alles daran, um das Freilichttheater «Bärewirts Töchterli» von Hans Grunder in diesem Sommer vor dem Gasthof Bären in Signau auf die Bühne zu bringen. Daraus wird nun aber nichts: «Wir haben entschieden, das Freilichtspiel erneut um ein Jahr zu verschieben», sagt Projektleiter Hans Flückiger.

Der definitive Entscheid fiel am Samstag. «Nachdem der Bundesrat am Mittwoch lediglich langsame Öffnungsschritte in Aussicht stellte, ist die Planungssicherheit nicht gegeben», so der Projektleiter weiter. Es sei derzeit schwierig abzuschätzen, ob Mitte Juni eine Premiere und später weitere 28 Aufführungen mit etwa 130 Mitwirkenden sowie je über 430 Besuchern wirklich über die Bühne gehen könne. «Die Unsicherheit und das Risiko sind zu gross», betont Hans Flückiger. Zumal Ende April grosse Investitionen wie zum Beispiel die Zuschauertribüne oder die Lichttechnik mit entsprechenden Kostenfolgen anstehen würden. «Wir sind deshalb zum Schluss gekommen, dass es besser ist, das Projekt noch einmal zu verschieben», sagt er.