Adelboden erhöht Beitrag – Ein weiteres Bekenntnis zum Ski-Weltcup Neu unterstützt die Gemeinde den Ski-Weltcup jährlich fix mit 100’000 Franken. Das beschloss die Gemeindeversammlung. Nik Sarbach

Die Gemeinde setzt ein Zeichen für den Ski-Weltcup. Das dürfte bei Skifans für Jubel sorgen, hier während des Rennens 2020. Foto: Christian Pfander

Der Ski-Weltcup ist in Adelboden tief verankert. Das wurde an der Gemeindeversammlung von Freitagabend einmal mehr deutlich: Die Stimmberechtigten hiessen die Erhöhung des jährlichen Fixbeitrages der Gemeinde an die Ski-Weltcup Adelboden AG von 40’000 auf 100’000 Franken mit überwältigendem Mehr gut.