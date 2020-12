Bern holt Jesper Olofsson – Ein weiterer Schwede für den SCB Der 28-jährige Flügelstürmer Jesper Olofsson stösst noch Ende Dezember zum SC Bern.

Nach dem Abgang von Gaëtan Haas hat der SCB bis Saisonende den Schweden Jesper Olofsson verpflichtet. «Die Kosten für Olofsson werden durch eine teilweise Fremdfinanzierung reduziert», schreibt der Club.

Olofsson hat die letzten fünf Saisons in seiner Heimat gespielt (296 Partien in der höchsten schwedischen Liga, 142 Punkte). Er dürfte am 27. Dezember in Bern eintreffen – ab dem 28. steht Schweden auf der Quarantäneliste. Dem SCB wird er am kommenden Mittwoch im Derby in Langnau erstmals zur Verfügung stehen.

Der Schwede komplettiert das Ausländerquartett um seinen Landsmann Ted Brithén, Torhüter Tomi Karhunen (FIN) und Dustin Jeffrey (CAN).

rek