Arbeitsgruppe Bödelibad – Ein weiterer Schritt in die Zukunft Die Arbeitsgruppe Bödelibad zeigt auf, wie es mit dem Bödelibad weitergehen könnte. Eine Untergruppe soll nun die Details erarbeiten.

Die Arbeitsgruppe Bödelibad legt erste Ergebnisse vor. Foto: Bruno Petroni

Die Gemeinderäte der Gemeinden Interlaken, Matten und Unterseen haben im Frühling 2020 für die künftige Steuerung und Finanzierung des Bödelibades eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Corinne Schmidhauser eingesetzt. Diese hat in den Grundzügen ein neues Steuerungsmodell erarbeitet. «Das Projekt soll den Bestand des Bödelibades mittel- bis langfristig ermöglichen und das Vertrauen in das gute Funktionieren dieses Angebots sichern», schreibt die Arbeitsgruppe in einer Mitteilung.

Die ersten Ergebnisse der Arbeitsgruppe haben ergeben, dass sich die drei Eigentümergemeinden künftig auf die Rolle der Steuerung und Finanzierung des Bödelibades konzentrieren (analog Eissportzentrum). Das Unternehmen soll mit Leistungsvereinbarungen an die Eigentümer gebunden werden. Der künftige Verwaltungsrat der AG soll durch fachliche Eignungen besetzt werden.

Untergruppe nimmt Arbeit auf

In einem nächsten Schritt wird nun eine von der Arbeitsgruppe eingesetzte Untergruppe mögliche künftige Angebote mit den baulichen und betrieblichen Bedürfnissen und Kosten evaluieren und Varianten erarbeiten. Die Ergebnisse werden in einer Vernehmlassung den Gemeinden unterbreitet. Anschliessend werden den Gemeinden voraussichtlich im Herbst 2021 die erforderlichen (Finanz-)Anträge unterbreitet.

«Idealerweise kann das Bödelibad 2022 seinen Betrieb entsprechend der durch die Gemeinden gewählten Variante aufnehmen», steht im Communiqué weiter. Die Untergruppe wird von Corinne Schmidhauser präsidiert, ihr gehören als weitere Mitglieder Martin Amacher (Bau), Iris Huggler (Marketing), Christoph Perron (Gemeindevertreter) und Ueli Stähli (Finanzen) an. Weitere Fachpersonen würden fallweise beigezogen.

PD