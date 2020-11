Jordan Lotomba – Und wieder wurde ein Schweizer Nationalspieler positiv getestet Jordan Lotomba und ein Mitglied des medizinischen Staffs des Schweizer Nationalteams sind positiv auf Covid-19 getestet worden. Beide zeigen keine Symptome und befinden sich in Isolation. Adrian Hunziker

Der Schweizer Jordan Lotomba wurde positiv auf Corona getestet, alle anderen Nationalspieler testeten negativ. Foto: Keystone Der Nizza-Söldner hat keine Symptome, befindet sich wie das positive Staff-Mitglied aber in Quarantäne. Foto: Andy Mueller/freshfocus Nationaltrainer Vladimir Petkovic verzichtet wegen Lotombas Absenz auf eine Nachnomination eines anderen Spielers. Foto: Keystone 1 / 3

Der Schweizer Nationalspieler Jordan Lotomba vom OGC Nice wurde positiv auf Corona getestet worden, so wie ein nicht genanntes Staff-Mitglied. Alle anderen Testresultate des Nationalteams sind negativ ausgefallen.

Beide Personen befinden sich in Quarantäne.

Deshalb sind nach Absprache mit dem kantonsärztlichen Dienst des Kantons Basel-Land für das Nationalteam keine weiteren Massnahmen notwendig, heisst es in einer Mitteilung.

Das Nationalteam fliegt wie geplant am Dienstagvormittag nach Belgien, wo am Mittwochabend in Leuven

das Länderspiel Belgien - Schweiz stattfindet. Nach dem Ausfall Lotombas verzichtet Nationaltrainer Vladimir Petkovic auf die Nachnominierung eines weiteren Spielers. Das Team reist mit 23 Spielern nach Brüssel.