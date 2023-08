Solina in Steffisburg – «Ein weiterer Meilenstein» Der Standort Ziegelei der Stiftung Solina ist nun komplett mit Fotovoltaikmodulen ausgerüstet. Weitere Projekte mit Solartechnologie sind in Spiez geplant.

Auch das Dach des Solina-Ziegelei-Hauptgebäudes ist nun mit Solarpanels ausgestattet. Foto: PD

«Verantwortungsvoll» sei einer der fünf Kernwerte der Stiftung Solina, teilt sie mit. Darin steht unter anderem: «Wir strengen uns an, die Umwelt möglichst wenig zu belasten.» Solina wolle diesen Worten durch nachhaltiges Handeln Taten folgen lassen. So beziehe man beispielsweise den Strom seit mehreren Jahren aus 100 Prozent erneuerbaren Energiequellen. «Ein weiterer Meilenstein in Bezug auf die Nachhaltigkeit», so die Pressemitteilung, «erfolgte nun durch die Nutzung von Solarenergie am Standort Ziegelei in Steffisburg.

Nachdem im Jahr 2022 das Dach des Nebengebäudes am Standort Ziegelei mit Fotovoltaikmodulen ausgerüstet wurde, wird seit diesem Sommer nun auch das Dach des Hauptgebäudes zur Gewinnung von Solarstrom genutzt. Dank der Planung und der Unterstützung der regional aktiven Energiewende Genossenschaft konnte die Montage grösstenteils von der Stiftung Solina ausgeführt werden.

Demnächst auch in Spiez

«In der Planungsphase rechneten wir mit einer Amortisationsdauer von lediglich sechs Jahren. Jetzt sind die Strompreise erneut gestiegen und die Amortisationsdauer liegt noch bei vier Jahren», rechnet Geschäftsführer Patric Bhend vor. «Mit unserem Praxisbeispiel erbringen wir den Beweis, dass die Technologie wirtschaftlich ist», fügt er dazu.

Aufgrund der aktuellen Strompreise würden nun gar Projekte wirtschaftlich interessant, die der Stiftungsrat letztes Jahr noch zurückgestellt habe. So werde die vollständige Überdachung des Parkplatzes mit Fotovoltaikmodulen und integrierten Ladestationen für Elektrofahrzeuge am Standort Spiez erneut geprüft. Vom Solina-Stiftungsrat beschlossene Sache ist bereits, dass bis Ende Jahr auch die Dächer von Haupt- und Nebengebäude am Standort Spiez mit einer Fotovoltaikanlage ausgerüstet werden.

