700 Jahre Eriz – «Ein weisser Fleck ist geschlossen» Jetzt ist die Erizer Geschichte dokumentiert. Mit einem Jahr Verspätung wurde die Schrift zum 700-Jahr-Jubiläum der Gemeinde zuhinterst im Zulgtal präsentiert. Stefan Kammermann

700 Jahre Eriz: Regierungsstatthalter Marc Fritschi, Hanspeter Latour, Autor Christian Aeschlimann, Regierungsrat Christoph Neuhaus und Gemeindepräsident Daniel Kropf (v.l.) freuen sich über die Jubiläumsschrift. Foto: Stefan Kammermann

Drei grosse Flaggen hängen über der Bühne. Während stattliche Milchkannen mit Sonnenblumen und ein Rednerpult dieselbe schmücken, spielt das Schwyzerörgeliquartett Bühlmann ein erstes Stück. Im Oberstufenzentrum Unterlangenegg erinnert am Samstag vieles an eine nationale Geburtstagsfeier. Dabei ist der 1. August bereits eine Woche her.

«Ich kann euch nur loben, es ist viel mehr als ein Heimatbuch.» Regierungsrat Christoph Neuhaus

Die rund 200 Besucher hat etwas anderes in die Mehrzweckhalle gelockt: die Präsentation des Jubiläumsbuches «700 Jahre Eriz». Eigentlich hätte die Geburtstagsfeier im vergangenen Jahr mit einem grossen Fest im Innereriz über die Bühne gehen sollen. Bekanntlich konnte die Jubiläumsfeier Corona-bedingt nicht stattfinden. Sie wurde heuer erneut um ein weiteres Jahr aufgeschoben. Nicht so die Vernissage der Schrift mit viel Erizer Geschichte.