Montreux Noël – Ein Weihnachtsmarkt wie kein anderer Für den grössten Weihnachtsmarkt der Romandie holte sich Gründer Yves Cornaro einst Inspiration in Deutschland. Das ist heute nicht mehr nötig. Christoph Ammann

Der fliegende Weihnachtsmann ist eine der Attraktionen von Montreux Noël.

Foto: Vanessa Cardoso («24 heures»)

Das wilde Tier dort draussen bleibt fast unbemerkt. Zu gross ist die Vorfreude der Passagiere in der Zahnradbahn hoch zum Rochers de Naye, wo der Weihnachtsmann in seinem Haus wartet. Eine Gämse duckt sich in den frischen Schnee unweit der Station Jaman. Oder ein entlaufenes Rentier? Die Antwort gibt Père Noël Jean-Marie.

Er sitzt im Untergeschoss des Bergrestaurants auf einem mit rotem Stoff ausgeschlagenen Thron und nimmt die Parade der neugierigen Kinder ab. Mit sanfter Stimme behauptet er mantrahaft, seine Rentiere seien gerade mit dem Schlitten unterwegs, im Training für den Grosseinsatz am 24. Dezember.