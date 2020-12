Weihnachten in Roggwil – Ein Wegstück für alle Die Pfadi Siwa Roggwil bietet auf einem Weihnachtsweg im Schmittenwald ein besinnliches Erlebnis in der Natur. Brigitte Meier

Für Gross und Klein, sogar mit Kinderwagen: Auf dem Waldweihnachtsweg können alle spazieren. Fotos: Marcel Bieri

Ein Vogelschwarm fliegt über den Schmittenweiher, und in der Dämmerung schimmert eine schmale Mondsichel durch die Bäume. Noch bis zum 26. Dezember kann in Roggwil ein Waldweihnachtsweg erkundet werden. Dieser dreiviertelstündige Rundgang, abseits von Alltagshektik und Corona-Pandemie, hat etwas Besinnliches. Sei es als Sonntagsspaziergang, als Waldbesuch mit der Familie oder für einmal Weihnachten in der Natur zu erleben.

Umgesetzt wurde die Idee von der Pfadi Siwa in Absprache mit der Burgergemeinde Roggwil. «Wir wollen die Vorfreude auf Weihnachten mit der Bevölkerung von Roggwil teilen – ein Stück Weihnachten für alle», erklärt Marcel Bucher, Abteilungsleiter der Pfadi Siwa. Dies entspreche ganz dem Pfadigrundsatz «Schwierigkeiten mit Zuversicht begegnen». Denn auch der Pfadibetrieb steht aufgrund der Corona-Schutzmassnahmen weitgehend still.