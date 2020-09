Globus-Umbau in Bern – «Ein Warenhaus im höheren Preissegment kann funktionieren» Die neuen Besitzer bauen Globus vom Mittelklasse- zum höherpreisigen Warenhaus aus. Ein Experte ist der Ansicht, dass es Erfolg haben kann. Rahel Guggisberg

Innerhalb von ein paar Monaten verschwinden in Bern drei von vier Globus-Warenhäuser. Die grosszügige Globus-Filiale im Westside schliesst im Januar 2021. Diejenige in der ehemaligen Schild-Niederlassung an der Spitalgasse in der Innenstadt ging bereits im Juni zu.