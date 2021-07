Bärenpark Gantrisch – Ein Wald für die Mutzen Zwischen Fichten und Eichen: Experte Stefan Steuri führt uns durch den Dorfwald Schwarzenburg. Hier sollen in einigen Jahren die Bären einziehen. Sheila Matti

Gefundenes Fressen für den Bären: Der Schwarzenburger Dorfwald sei reichhaltig, sagt Tierpfleger und Ranger Stefan Steuri. Foto: Manuel Zingg

Den Bären macht Regen nichts aus. Auch Stefan Steuri ist gut gegen das Wetter gewappnet. Einzelne Regentropfen fallen von seiner Hutkrempe auf die Brillengläser, während er unter den Bäumen steht, die Blätter einer Eiche zwischen den Fingern und grosse Pilze zu den Füssen.

Hier, im Dorfwald bei Schwarzenburg, sollen dereinst Bären leben. Nicht in freier Wildbahn, wie sie es vor vielen Hundert Jahren taten, sondern in Gehegen. Drei Stück davon werden im Rahmen des Projekts Bärenpark Gantrisch gebaut. Sie dienen sozusagen als Erweiterung des Tierparks Bern: Gibt es dort dereinst Nachwuchs, könnten hier im Gantrischgebiet jene Tiere leben, welche in der Stadt keinen Platz mehr haben. Der Standortentscheid fiel vorletzte Woche.