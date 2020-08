Wandertipp – Ein «vulkanisches» Abenteuer Oberhalb von Thun liegt der Vesuv. Der Hügel erinnert mit seiner symmetrischen Kegelform tatsächlich an einen Vulkan. Auf seiner Kuppe geniesst man ein eindrückliches Panorama. Andreas Staeger

Bereits oberhalb von Brändlisberg öffnet sich ein schöner Tiefblick auf Thun. Foto: Andreas Staeger

Von der Holzbrücke über die Zulg bei Steffisburg an folgt der Wanderweg dem Wasserlauf flussaufwärts. In Steffisburg Bösbach überquert man die Hauptstrasse, bei der Wanderwegverzweigung Erlen schlägt man den Weg Richtung Rabeflue ein. Jetzt beginnt der Weg zu steigen. Im Raum Schwandenbad geht es in den Wald. Beim Wegweiserstandort Brändlisberg lohnt sich ein kurzer Schwenker zur nahen Wiese. Sie fällt steil in die Tiefe ab und bietet eine schöne Aussicht auf die Stadt Thun und zur Stockhornkette.