Bikerrennen in Grindelwald – Ein Volksfest auf zwei Rädern Zum 24. Mal fand die Eiger Bike Challenge in Grindelwald statt. Erst zum zweiten Mal

waren Start und Ziel mitten im Dorf auf dem Bärplatz. Urs Hofer

Die Spitze beim Herrenrennen auf der kleinen Scheidegg (v.l.): Martin Fanger, Urs Huber und Hansueli Stauffer. Foto: PD/Martin Platter

Ursprünglich gab es vor mehr 24 Jahren die sogenannten Top Ten, zehn Bikerrouten um Grindelwald, die von Mountainbikern befahren wurden. Bis die Idee entstand, einen veritablen Bike-Anlass zu organisieren. Die Rennen mit dem Mountainbike fanden grossen Anklang, sodass in den «goldenen» Jahren dieser Sportart bis zu 1500 Velofreaks in Grindelwald anwesend waren. In diesem Jahr waren es «nur» noch 700 Teilnehmende aus mehr als zehn Nationen; aus Europa und von Amerika bis Singapur. Gründe dafür sind laut OK-Präsident Marcel Hombacher vor allem vermehrt andere Anlässe, Langstreckenrennen, Interessenverschiebungen aber auch der Wechsel auf E-Bikes.