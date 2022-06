Neue Studie – Ein Volk von Läuferinnen und Läufern Fast die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer joggt. Das beschert den Schuhverkäufern Rekordumsätze. Die Pandemie lässt aber auch in anderen Branchen die Kassen klingeln. Pia Wertheimer

Bei den Schweizerinnen und Schweizern ein beliebter Laufanlass: Der Grand Prix von Bern. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Das Resultat einer am Mittwoch publizierten Umfrage ist eindrücklich: 48 Prozent der Bevölkerung laufen – und damit die halbe Schweiz. Zudem hat sich die Zahl der Personen, die täglich joggen, in den vergangenen drei Jahren vervierfacht. Das geht aus einer Umfrage hervor, die «Swisspo – Fachstelle Sportartikel Schweiz» in Auftrag gegeben hat. Sie vertritt die Sportartikelbranche und vereint schweizweit 600 Unternehmen.