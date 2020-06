Nach den Unwettern in Gunten – «Ein völlig unerwartetes Ereignis» Dass ausgerechnet der Alebach derart zerstörerisch wirken könnte, damit rechnete in Gunten niemand. Während einige Betroffene grosse Schäden erlitten, hatten andere Glück im Unglück. Gabriel Berger

Der Alebach in Gunten trat am Mittwochmorgen über die Ufer. Foto: Bruno Petroni Das Wasser schwemmte Geröll mit und überflutete die Seestrasse komplett. Foto: Bruno Petroni 1 / 12

Die Sigriswilerinnen und Sigriswiler sind sich in Sachen Unwetter einiges gewöhnt. Immer wieder kam es in der Vergangenheit nach Sommergewittern oder tagelangen Regenfällen zu Überschwemmungen oder Murgängen. Was sich am Mittwoch im Ortsteil Gunten ereignete, als der unscheinbare Alebach über die Ufer trat und die Kantonsstrasse flutete, kam dagegen für viele überraschend. «Für uns war das ein völlig unerwartetes Ereignis», sagt Thomas Dreyer, Kommandant der Züge Dorf und See der Feuerwehr Sigriswil, am Tag danach. «Es gab keinen Wetteralarm und es waren auch keine heftigen Gewitter angekündigt.»

Allein in Gunten war die Sigriswiler Feuerwehr mit 22 Einsatzkräften am Werk; weitere Personen kämpften etwa weiter oben in Schwanden gegen die Naturgewalten. «Unser Einsatz war am Mittwoch gegen 21.30 Uhr beendet. Danach übernahm der Zivilschutz, der nun noch bei der Grobräumung der betroffenen Liegenschaften hilft», erklärt Dreyer. Sowohl er als auch der Sigriswiler Gemeinderatspräsident Beat Oppliger (PBS) trauten dem Alebach eine solche Zerstörungswut nicht zu. «Normalerweise ist bei Unwettern eher der Bereich rund um das Schloss Ralligen von Überschwemmungen betroffen», sagt Oppliger. «Dass es nun Gunten trifft, damit haben wir wirklich nicht gerechnet.»

Nachdem der Alebach in Gunten über die Ufer trat, zeigte sich im betroffenen Gebiet ein Bild der Verwüstung. Foto: Bruno Petroni

Glück im Unglück für Badhuus

Stark betroffen vom Unglück ist Heiner Seifert. Das untere Stockwerk seines Mehrfamilienhauses wurde mit Unmengen aus Schlamm und Geröll übersät. «Als ich herunterkam, sah ich die Katastrophe. Keller und Garagen sind vollgelaufen, Heizung und Autos kaputt, der Lift defekt», sagte Seifert gegenüber «20 Minuten». Der Schaden werde wohl «in die Hunderttausenden» gehen und die betroffenen Räume könnten erst nach Wochen wieder benutzt werden.

Glück im Unglück hatte dagegen der Surf&SUP Verein Badhuus Gunten. Obwohl das Vereinshaus direkt am See steht und sich auch in der betroffenen Zone befindet, wurde das Inventar verhältnismässig wenig in Mitleidenschaft gezogen. «Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen», sagt ein Vereinsmitglied, das nicht namentlich in der Zeitung erwähnt werden möchte. «Ins Gewicht fiel vor allem die Sauerei. Beide Garagen, die wir gemietet haben, waren am Boden mit einer zwei Zentimeter dicken Schlammschicht bedeckt.» Freiwillige Helfer aus dem Verein hätten die Garagen noch am Mittwoch, als der Schlamm noch feucht war, geputzt.

Das Badhuus wird auch an Gruppen und Familien vermietet. Reservationen sind durch die Ereignisse vom Mittwoch nicht betroffen; das Haus könne wie geplant benützt werden. «Auch alle Windsurf- und Stand-Up-Paddle-Kurse in nächster Zeit können wir wie vorgesehen durchführen», sagt das Vereinsmitglied.