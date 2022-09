Gemeindepräsidium Reichenbach – Ein Vize für Teuscher ist gesucht Da Peter Teuscher Gemeindepräsident wird, ist das Amt des Vize vakant. Der Gemeinderat setzt für 27. November Wahlen an.

Peter Teuscher amtete bisher als Vizepräsident von Reichenbach. Jetzt übernimmt er das Gemeindepräsidium. Foto: PD

An seiner letzten Sitzung bestätigte der Gemeinderat Reichenbach die Wahl von Peter Teuscher als neuen Gemeindepräsidenten. Der bisherige Vizepräsident hat als Einziger für das Amt kandidiert (wir berichteten). Da der Gemeinde nun aber der Vizepräsident fehlt, ordnete der Gemeinderat eine Wahl für die restliche Amtsdauer der Legislaturperiode 2021 bis 2024 an, wie er in einer Mitteilung schreibt. Gewählt wird am Sonntag, 27. November, an der Urne. Falls sich mehrere Kandidatinnen oder Kandidaten finden.

«Wahlvorschläge sind bis spätestens Freitag, 14. Oktober, 16 Uhr, bei der Gemeindeverwaltung Reichenbach einzureichen», heisst es in der Mitteilung. Ein allfälliger zweiter Wahlgang würde am Sonntag, 18. Dezember, durchgeführt. «Ist dagegen nur eine Kandidatin oder ein Kandidat vorgeschlagen, findet das Verfahren der stillen Wahl Anwendung.» Wie es auch beim Gemeindepräsidium der Fall war.

