Gstaader Persönlichkeit gestorben – Ein Visionär, der Menschen zusammenbrachte Er verkörperte wie kaum ein anderer das Gstaad Menuhin Festival. Mit 79 Jahren ist Leonz Blunschi, früherer Gemeinderatspräsident von Saanen, gestorben. Svend Peternell

Rund um die Kirche Saanen war Leonz Blunschi (21. Juni – 7. Juli 2021) immer wieder anzutreffen – hier kurz vor seiner Ablösung als Verwaltungsratspräsident des Gstaad Menuhin Festivals im Juli 2016. Foto: Markus Hubacher

Seine Verdienste waren gross – im Tourismus, in der Hotellerie, in der Politik, in der Kultur. Besonders im Saanenland. Hier fühlte sich Leonz Blunschi wohl. Hier wirkte der in Einsiedeln Geborene vielfältig und initiativ. Hier gestaltete er kompetent und umsichtig, brachte die Menschen zusammen, war ihnen zugetan.

Allen gegenüber brachte er Wertschätzung auf.

Visionären Sichtweisen gegenüber zeigte er sich stets offen. Er klärte erst ab, erwog Lösungen und setzte sie gemeinsam mit anderen um. Das Team war ihm wichtig. Dabei ging er zielstrebig, genau und zuverlässig vor. Ob als Patron oder Sitzungsleiter – allen gegenüber brachte er Wertschätzung auf.