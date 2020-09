Lesung in Langenthal – Ein verspäteter Antritt Wegen der Pandemie musste der diesjährige Lydia-Eymann-Stipendiat mit seiner ersten Lesung warten. Nun hat er sich dem Langenthaler Publikum vorgestellt. Kanita Sabanovic

Während gut einer Stunde gibt der russische Schriftsteller Al e xander Estis in Langenthal e inen Einblick in sein Werk. Foto: Daniel Fuchs

Auf den ersten Blick würde man sich eine Lesung typischerweise anders vorstellen – wahrscheinlich in einer Bibliothek, mit Bücherregalen an den Wänden und gemütlichen, abgewetzten Sesseln. Doch bei der Antrittslesung des diesjährigen Lydia-Eymann-Stipendiaten Alexander Estis sieht es anders aus: In der grünen Industriehalle an der Langete sitzt das Publikum in grosszügigem, Corona-bedingten Abstand zueinander, Bücherregale sind keine zu sehen, geschweige denn Sessel.