Wacker Thun – Ein verrückter Abend eines verrückten Tages Die Berner Oberländer Handballer gewinnen gegen Kriens ein Playoff-Spiel, das nach einem Corona-Fall vor der Absage stand. Adrian Horn

Janick Sorgen jubelt über den Coup. Foto: Christian Pfander

Am Mittwochabend sitzt Martin Rubin zu Hause in Thierachern und «verdrückt ein Fläschli Rotwy», wie er sagt. Die Stimmung: melancholisch. Sein Engagement in Thun ist nach 14 Jahren eben zu Ende gegangen. Glaubt er.

24 Stunden später steht er doch wieder in der Lachenhalle. Und feiert mit Wacker den Ausgleich im Viertelfinal gegen Kriens. 32:25 siegt sein Team, obwohl sieben (!) Leute fehlen.

Eine bis dahin ziemlich kuriose Playoff-Serie ist zu einem grotesken Stück Schweizer Handballgeschichte geworden.

Das vermeintliche Ende

Am Mittwoch fällt einer der vor den Partien üblichen Corona-Tests aufseiten der Berner Oberländer positiv aus. Spieler und Trainer haben sich zum Abschlusstraining eingefunden – und werden mit der Nachricht konfrontiert. Die Übungseinheit wird freilich abgesagt, sämtliche Teammitglieder begeben sich in Quarantäne. Ihnen wird gesagt, Duell 4 gegen die Luzerner finde nicht statt.

Und weil die Serie nicht innerhalb nützlicher Frist zu Ende gespielt werden könnte, würde sie abgebrochen. Gewertet werden in derlei Fällen jene Partien, die ausgetragen worden sind. Wacker verlor die ersten beiden der bis dahin drei Spiele. Die Saison – sie scheint beendet. Und damit die Ära des so erfolgreichen Coachs Rubin.

Am Donnerstagmorgen laufen die Drähte heiss. Involviert: die Verantwortlichen der beiden Clubs, die Kantonsärzte sowie der Verband. Hoffnung keimt auf bei Wacker. Die Akteure beider Mannschaften werden erneut getestet, abzüglich jenes Thuners, der positiv ist. Und weil die Ergebnisse allesamt negativ ausfallen, darf die Partie vonstattengehen. Das wird am Mittag entschieden. Wenige Stunden vor dem Anpfiff, der um 18.15 Uhr erfolgt.

Ivan Chernov setzt zum Wurf an. Foto: Christian Pfander

Grenzenlose Zuversicht herrscht im Lager der Oberländer nicht, obwohl sie im Spiel davor ihre beste Saisonleistung zeigten. Neben dem an Corona Erkrankten fallen gegenüber der Partie am Sonntag zwei weitere Kräfte aus. Im Umfeld wird davon gesprochen, ein Rumpfteam werde auflaufen.

Als der Start misslingt, Wacker im Nu 0:3 zurückliegt, scheinen die Thuner geschlagen. Doch wieder kommt es anders, als alle erwarten.

Kriens’ Torhüterproblem

Der zweimalige Meister dreht auf, angeführt von Keeper Marc Winkler, der fast jeden zweiten Wurf pariert, sowie Linksflügel Luca Linder, der zehn Treffer erzielt. Die beiden Jugendfreunde brillieren wie vor geraumer Zeit, sie glänzen wie damals, 2013, als sie Wacker zum Titel führten.

Marc Winkler präsentiert sich in Bestform. Foto: Christian Pfander

Kriens wirkt verunsichert, vorab Topskorer Hleb Harbuz, der zwar all seine Penaltys verwertet, aber ansonsten keinerlei Gefahr ausstrahlt, den Abschluss mehrmals gefühlt verweigert. Die Defensive, bis dahin das Prunkstück im Ensemble von Trainer Goran Perkovac, funktioniert so gar nicht. Auch weil Paul Bar fehlt, der in den ersten beiden Spielen überragende Torhüter. Er unterzog sich am Morgen des Spiels einer Operation – was seinen Coach zur Aussage bewegt, Bar lasse die Mannschaft hängen.

Kayoum Eicher, sein Ersatz, ist kein Schlussmann erster Güteklasse. Und so hat Wacker auf einmal prächtige Chancen, in den Halbfinal einzuziehen. Das entscheidende Spiel folgt am Samstag.

Fehler gefunden?Jetzt melden.