Polizei sucht Zeugen – Ein Verletzter nach Streit vor der Turnhalle Am Freitagabend gerieten sich vor der Café-Bar an der Berner Speichergasse zwei Männer in die Haare. Einer landete im Spital.

Am Freitagabend gegen 20.30 Uhr haben sich auf dem Vorplatz der Café-Bar Turnhalle in Bern zwei Männer geprügelt. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wurde einer von ihnen mit Verletzungen in ein Spital gebracht. Dieses konnte er inzwischen aber wieder verlassen.

Der zweite Beteiligte wurde noch vor Ort zum Vorfall befragt. Dennoch sucht die Polizei noch Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise liefern kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden.

( mb / pd )