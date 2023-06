Planung für das Oberdorf in Langnau – Ein verkehrsfreier Bärenplatz ist möglich Ein Langenthaler Architekturbüro zeigt auf, wie die Raumprobleme von Spital und Kirchgemeinde zu lösen wären. Und schlägt neue Wege vor. Cornelia Leuenberger Christian Pfander (Fotos)

Langnau soll einen «Boulevard de la Santé» bekommen – eine Strasse, die direkt zum Spitaleingang führt. Foto: pd

Über den eigenen Gartenzaun hinausschauen – diese zuweilen recht schwierige Disziplin übt man in Langnau gerade. Und erlangt dabei schon einiges an Können. Die Regionalspital Emmental AG, die reformierte Kirchgemeinde sowie die Einwohnergemeinde haben sich zusammengetan und eine Planung für das Oberdorf in Auftrag gegeben. Das Spital braucht mehr Platz, das Kirchgemeindehaus muss saniert oder gleich neu gebaut werden.