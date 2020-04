Regionalgericht Oberland – Ein Vater und seine zwei Söhne werden angeklagt Drei Familienmitglieder sollen gemeinsam im Streit einen Bekannten mit einem Messer so stark verletzt haben, dass ihnen eine lange Strafe wegen versuchter vorsätzlicher Tötung droht. Margrit Kunz

Die Verhandlung findet am Regionalgericht Berner Oberland an der Schiebenstrasse in Thun statt. Foto: Patric Spahni

Am Dienstag begann in Thun vor dem Regionalgericht Oberland der Prozess gegen einen türkischen Vater und zwei seiner Söhne. Sie sind wegen versuchter vorsätzlicher Tötung angeklagt. Sie hätten, so steht es in der Anklageschrift, einen türkischen Kollegen mit einem Messer mit fünf Stichen so schwer verletzt, dass er an den Verletzungen hätte sterben können. Der Vorfall ereignete sich im Januar 2019 in der Nähe des Manor-Gebäudes in Thun.