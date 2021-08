«Apropos» – der tägliche Podcast – Ein Urteil mit Signalwirkung Ein Offizier wird wegen sexueller Nötigung einer Soldatin verurteilt. Der Fall zeigt: Im Umgang mit sexueller Gewalt gibt es bei Teilen der Armee Nachholbedarf. Gerade auch, wenn sie mehr Frauen für den Wehrdienst begeistern will. Vivienne Kuster , Christian Zürcher als Gast

Wie gut sind Vorgesetzte in der Armee geschult, damit sie bei Anzeichen von sexueller Gewalt richtig reagieren? Foto: Keystone

Das Militärgericht in Frauenfeld sprach vor kurzem einen Offizier wegen sexueller Nötigung schuldig. Er soll eine Soldatin in deren Zimmer gegen ihren Willen geküsst, berührt und bedrängt haben. Der Fall zeigt in seinen Einzelheiten exemplarisch, dass sich Teile der Armee schwertun im Umgang mit sexuellen Übergriffen: Ein Armeeseelsorger empfahl dem Opfer, die Tat nicht zu melden, und gab an, nichts vom armeeinternen Rechtsdienst gewusst zu haben. Auch Offiziere, die vom Vorfall wussten, wahrten Stillschweigen – trotz Meldepflicht. Zudem kam im Laufe des Prozesses heraus, dass Unteroffiziere der betroffenen Kaserne diskutierten, wie die weiblichen Armeeangehörigen am besten «zu knacken» seien.

Was braucht es, damit Opfer von sexueller Gewalt in der Armee besser geschützt und begleitet werden? Und was bedeutet das Urteil im Zusammenhang mit dem Vorhaben, mehr Frauen für das Militär zu gewinnen? Antworten gibt Christian Zürcher im Gespräch mit Mirja Gabathuler in der aktuellen Folge von «Apropos».

Fehler gefunden?Jetzt melden.