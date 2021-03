Religion im Nahen Osten – Ein Urteil entzweit die religiösen Israeli Das Oberste Gericht Israels hat entschieden, dass auch nicht orthodoxe Konversionen gültig sind. Dabei geht es um eine grosse Frage: Wer darf eigentlich Jude sein? Peter Münch

Ultraorthodoxe Rabbiner an einer Gedenkveranstaltung für Rabbi Ovadia Yosef, den spirituellen Führer der Schas-Partei, in Jerusalem (28. September 2014). Foto: Abir Sultan (EPA, Keystone)

Israels Oberstes Gericht hat in dieser Woche für einen politischen Sturm gesorgt: Die Richter urteilten, dass der Staat auch Konversionen zum Judentum anerkennen muss, die in Israel von konservativen und reformjüdischen Strömungen durchgeführt wurden. Als Konsequenz daraus haben die Übergetretenen das Recht auf die israelische Staatsbürgerschaft nach dem sogenannten Rückkehrgesetz.

16 Jahre hat das Gericht für diese Urteilsfindung gebraucht. Petitionen dazu waren in den Jahren 2005 und 2006 eingebracht worden. Unter dem Strich, so haben es die israelischen Medien ausgerechnet, profitieren davon auch nur ein paar Dutzend Menschen im Jahr. Doch die Aufregung ist deshalb so gross, weil es bei diesem Richterspruch letztlich ums grosse Ganze geht: um das Verhältnis zwischen Staat und Religion – und um die Frage: Wer ist ein Jude?