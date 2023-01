Cäcilienchor Thun – Ein unvergessliches Erlebnis in New York Mit einem Jahr Verspätung nahmen acht Sängerinnen und Sänger des Cäcilienchors an einem international besetzten Konzert in der Carnegie Hall teil.

Die Delegation aus Thun während ihres Aufenthalts in New York. Foto: PD

Eigentlich hätte das Konzert in der Carnegie Hall in New York bereits im Januar 2021 stattfinden sollen. Die anfängliche Begeisterung der Sängerinnen und Sänger des Cäcilienchors Thun, an einem internationalen Chorprojekt des New Yorker Veranstalters DCINY mitzuwirken, wurde durch die Pandemie arg auf die Probe gestellt. «Nun ging der Traum aber doch noch in Erfüllung: Acht Sängerinnen und Sänger aus Thun sangen gemeinsam mit Vertretern weiterer sieben Chöre aus aller Welt das Requiem des walisischen Komponisten Sir Karl Jenkins», heisst es in einer Mitteilung des Chors.

Und weiter: «Nicht nur der Auftritt in der Carnegie Hall wird den Teilnehmenden als einmaliges Erlebnis in Erinnerung bleiben. Auch die intensiven Proben, in denen der Dirigent Dr. Jonathan Griffith die Chordelegationen aus Australien, Deutschland, Grossbritannien, Kanada, den USA und Thun in kürzester Zeit zu einem einheitlichen Klangkörper auf Carnegie-Hall-Niveau formen musste, waren äusserst lehrreich, haben den Sängerinnen und Sängern aber auch einiges abverlangt.»

Viele neue Kontakte geknüpft

Das Zusammenführen von Chören aus aller Welt sei nicht nur das Geschäftsmodell des Veranstalters DCINY, sondern offensichtlich auch eine Herzensangelegenheit seines Mitgründers und musikalischen Leiters Jonathan Griffith. Dass die verbindende Funktion der Musik und des Chorsingens auch dem Komponisten ein wichtiges Anliegen sei, habe er mit seiner Präsenz an den Proben und am Konzert manifestiert.

Im Projektchor, der nach Grösse und Stimmregister aufgestellt war, sangen gestandene ergraute Sänger neben enthusiastischen Teenagern aus Jugendchören. «Die in New York geknüpften Kontakte über Alters- und Landesgrenzen hinweg wird auch der Cäcilienchor für weitere Projekte nutzen können, auch wenn der Fokus in nächster Zeit wieder auf der Vorbereitung des nächsten grossen Konzerts (Messias im November in Thun und Huttwil) liegen wird.»

