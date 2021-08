Deckensturz bei der Heiteren Fahne – Ein Unglück aus heiterem Himmel? Nur mit Glück kamen bei einem Deckeneinsturz in Wabern keine Personen zu Schaden. Für den betroffenen Veloladen kommt der Vorfall nicht überraschend. Johannes Reichen

Normalerweise stehen diese Pflanzen auf der Terrasse. Nun musste sie geräumt werden. Foto: Christian Pfander

Venera Ricchiutto vom Veloladen E-Motion ist sich an Lärm von oben gewöhnt. Als sie am Donnerstagnachmittag ein «Chräschle» oder etwas Ähnliches hörte, dachte sie sich deshalb nicht viel dabei. «Ich glaubte, die sind irgendwas am Hämmern.» Die, das sind die Leute vom Kulturzentrum Heitere Fahne in Wabern. Der Veloladen befindet sich direkt unter der Terrasse der Heiteren Fahne.

Doch niemand hämmerte. Das merkte Ricchiutto rasch, als sich ein Teil der Decke im Laden löste: «Ich sah alles zusammenkrachen.» 15 Minuten zuvor habe sie bei der Einsturzstelle noch einen Kunden beraten, sagt sie. Doch sie hatte Glück im Unglück. Weder sie noch sonst jemand wurde verletzt, weder unten im Laden noch oben. Auf der Terrasse ist vom Einsturz auch nichts zu sehen.