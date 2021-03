Sie nannte Heilerin «Betrügerin» – Ein unbedachtes Wort kostet SVP-Grossrätin 12’500 Franken Das Obergericht spricht Sabina Geissbühler der Verleumdung schuldig. Sie dürfte als Grossrätin nicht die juristische Laiin sein, die sie offensichtlich ist. Quentin Schlapbach

Sabina Geissbühler, SVP-Grossrätin aus Herrenschwanden, musste vor Obergericht eine weitere Niederlage einstecken. Foto: Adrian Moser

Das Berner Obergericht musste am Montag eine Grundsatzfrage klären. Müssen Grossrätinnen und Grossräte – also die 160 Mitglieder der gesetzgebenden Gewalt im Kanton Bern – etwas von der Juristerei verstehen? Oder dürfen sie in strafrechtlichen Belangen genauso laienhaft unterwegs sein wie du und ich?

Die Frage auf die Tagesordnung brachte Grossrätin Sabina Geissbühler. Seit 2008 sitzt die pensionierte Sportlehrerin aus Herrenschwanden für die SVP im Berner Rathaus. Dort ist sie bekannt als Verfechterin einer erzkonservativen Bildungspolitik, Hardlinerin in Drogenfragen sowie Dauerunterhalterin der Berner Verwaltung (166 Vorstösse hat Geissbühler in ihren 13 Jahren als Grossrätin eingereicht – rekordverdächtig).