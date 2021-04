Podcast zum Schweizer Fussball – «Ein Umbruch im Sommer würde den Young Boys guttun» Stehen beim FC Basel die Führungsspieler jetzt besonders unter Druck? Welche Spieler sollten YB im Sommer verlassen? Und warum ist der FC Zürich ein Kandidat für die Barrage? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Natürlich kommen wir auch in der aktuellen Ausgabe unseres Fussball-Podcasts nicht um die neuste Entwicklung in der Saga rund um den FC Basel herum. Zwei Wochen nachdem sich David Degen zum Besitzer des FCB ausgerufen hat, zieht der aktuelle Besitzer Bernhard Burgener nach. Indem er mitteilen lässt, jetzt würden die Aktien von David Degen verkauft. Für Florian Raz ist Burgeners Mitteilung «ähnlich grossartig wie jene von Degen». Beides sind in erster Linie Druckmittel in einem immer verwirrenderen Machtkampf.

So funktioniert ein Podcast Infos einblenden Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite. Oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

Für einmal aber schaffen wir es auch, uns darüber zu unterhalten, was auf den Schweizer Fussballplätzen so abgeht. Zum Beispiel beim FC Zürich, bei dem Trainer Massimo Rizzo zumindest öffentlich unverdrossen eine positive Entwicklung seiner Mannschaft sieht. Bei dem der ehemalige FCZ-Profi Kay Voser aber auch feststellt: «Es ist bezeichnend für diese Mannschaft, dass nach einem Gegentor sofort wieder eine Verunsicherung spürbar wird.»

Oder über den FC Basel, der beim 4:3-Sieg in Luzern zum ersten Mal in dieser Saison nach einem Rückstand noch gewinnen kann. Ganz eins wird sich die Runde nicht, ob das nun bereits am neuen Trainer Patrick Rahmen liegen kann. Aber für Samuel Burgener steht fest: «Das Grossartige an diesem Trainerwechsel ist: Ab jetzt sind Fabian Frei, Valentin Stocker und alle anderen Führungsspieler im Team verantwortlich, dass der FCB Zweiter wird. Und wenn nicht, dann war Ciriaco Sforza vielleicht doch nicht so sehr das Problem im ganzen Konstrukt.»

Oder auch über die Young Boys. Denen ist der vierte Meistertitel in Serie zwar nicht mehr zu nehmen. Und doch findet Dominic Wuillemin: «Eine Blutauffrischung würde dieser Mannschaft guttun.» Warum? Das ist im Podcast zu hören.

Wann welches Thema besprochen wird:

02:26 Der Machtstreit um den FC Basel

05:56 Das Bangen des FC Sion

17:01 Der Aufstieg des FC Vaduz

20:03 Die Nöte des FC Zürich

29:25 Kleines Lob für Servette

30:45 Die sportliche Seite des FCB

39:22 Die Abwehrnöte des FC Luzern

50:26 Die Cuplust des FC St. Gallen

52:38 Blutauffrischung für die Young Boys

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch.

Fehler gefunden?Jetzt melden.