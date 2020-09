Wahlen in Oberbipp – Ein überraschendes Gespann Lediglich zwei Bisherige gehen für die SVP Oberbipp ins Rennen um die fünf Gemeinderatssitze. Um das Manko zu kompensieren, geht die bisher grösste Ortspartei eine Listenverbindung ein. Beatrice Beyeler

Ende Oktober entscheidet sich, wer in der Oberbipper Gemeindepolitik künftig die Fäden in den Händen hält. Archivfoto: Marcel Bieri

Die Kandidaten sind bekannt und die Wahllisten nun auch veröffentlicht: Rekordverdächtige fünf Parteien stellen ausschliesslich männliche Kandidaten für die Gemeinderatswahlen in Oberbipp. Jede Partei tritt mit einer eigenen Liste an – wobei der Hinweis zur Listenverbindung in der aktuellen Ausgabe des «Anzeigers Oberaargau» Fragen aufwirft. Die Listen 1 (SVP) und 4 (Grünliberale) sind miteinander verbunden.