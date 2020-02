Erzählung von Lorenz Billeter – Ein Truber will über Missbrauch reden Er war Kuhhirte, machte Karriere in der Informatik und kam weit herum. Nun hat der Truber Lorenz Billeter ein Büchlein geschrieben, in dem er mit den Religionen hart ins Gericht geht. Susanne Graf

Lorenz Billeter möchte eine öffentliche Diskussion anstossen. Foto: Christian Pfander

Dass man sein Werk als literarischen Höhenflug bezeichnen würde, durfte Lorenz Billeter nicht erwarten. Hat er auch nicht. «Schlimm wäre, wenn man es als langweilig empfinden würde», sagt er. Fade ist der Inhalt tatsächlich nicht. Er weckt Emotionen. Billeter wagt sich an das Thema von Missbrauch in geschlossenen Institutionen. Er erzählt von einem Priester, der vom Opfer zum Täter wird, eine Frau vergewaltigt, am Ende aber mit ihr im gleichen Haushalt wohnt. Gerade für diesen Schluss ernte er zuweilen heftige Kritik, sagt der Autor und stellt fest: «Ein solcher Versöhnungsprozess kann für viele eine Überforderung sein.» In der Welt des gläubigen Christen Lorenz Billeter ist er aber durchaus möglich.